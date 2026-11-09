Carnaval 2027: Acadêmicos do Pôr do Sol prepara apresentação de seu novo enredo

A Escola de Samba Acadêmicos do Pôr do Sol prepara um momento especial para dar início à caminhada rumo ao Carnaval 2027. No próximo dia 19 de novembro, a agremiação realizará o lançamento oficial do enredo que levará para a avenida no próximo desfile.

O evento será realizado na quadra da escola, na véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A proposta apresentada pela agremiação traz como eixos centrais a ancestralidade, o legado e a justiça, temas que prometem nortear o próximo espetáculo da escola.

Com a mensagem “O eco do passado, a força do legado e o grito por justiça na avenida”, o Pôr do Sol pretende valorizar as raízes, homenagear aqueles que vieram antes e destacar a importância da memória e da luta por justiça.

A comunidade está convidada a participar do lançamento e conhecer de perto a temática que dará identidade ao desfile de 2027. A escola destaca que a presença dos integrantes, simpatizantes e apoiadores será fundamental para construir mais um capítulo de sua história no Carnaval de Alegrete.