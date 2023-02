Carnaval de Alegrete é de todas as tribos

Share on Email

Engana-se quem pensa que o Carnaval de Alegrete é somente do samba, bares e casas de festa utilizam todos os recursos para fisgar e fazer a alegria dos clientes. Um desses exemplos é o tradicional CarnaRock, que desde os anos 1999 movimenta a cidade, antigamente com as atividades dos blocos, como o Paralelo, que deu origem ao evento.

Uma das bandas presentes neste ano foi a Back Stone, tradicional grupo de rock do Baita Chão, composta pelos músicos Igor Vargas (baixo e vocal), Eduardo Reffatti (bateria), Adriano Duarte (teclado) e Johnny Ramos (guitarra), que tocaram músicas nacionais e internacionais, antigas e atuais, contemplando a todos os apaixonados por esse estilo musical.