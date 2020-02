Carnaval, em Alegrete, reuniu mais de 9 mil foliões em três noites

O Carnaval em Alegrete surpreendeu os organizadores e mostrou que já se consolidou, disse uma das responsáveis Maysa Moreira. A festa que iniciou no último sábado reuniu, em três noites, mais de nove mil foliões nas ruas da cidade, de acordo com a Brigada Militar.

A concentração é no Posto Primeiro da Bento Manoel e tem a participação de mais de 38 blocos. Após a concentração, os blocos desfilam pelas ruas da cidade em direção ao ponto onde está localizado o trio elétrico, nesta segunda-feira foi na rua Venâncio Aires em frente ao Tio Bola.

Alegrete vive intensivamente as noites de festa, sem incidentes graves e com muita alegria. Crianças, adultos, idosos todos participando da folia de forma democrática e inclusiva.

Um dos destaques além de toda a organização e folia garantida é o compromisso de todos em limpar o local após a festa. Em todas às ruas, no final da folia, organizadores e patrocinadores deixam o ambiente limpo.

Além da Descida dos Blocos outros locais também estão proporcionando uma linda festa como, o Reduto do Samba, o Plantão da Duque, próximo à Santa Casa, entre outros, que animam a festa com antigas marchinhas de Carnaval. Bares e casas noturnas também prometem animar esta que é a maior festa popular do país.

Para a última noite de folia, neste dia 25, a concentração será em frente ao posto primeiro a partir das 21h , saída às 22h30min em direção à praça Getúlio Vargas em frente ao Guitas Bar.

Um projeto coordenado por Maysa Moreira e Diego Fagundes. Os alegretenses estão convidados a participarem de mais uma noite de muita diversão – citou Maysa.