Carnaval em eventos abertos foram aprovados pelos foliões alegretenses

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Alegrete despediu-se do Carnaval em grande estilo na última terça-feira, dia 13 de fevereiro, com uma verdadeira festa que tomou conta das ruas da cidade. Após uma temporada de quatro noites de apresentações na Rua Venâncio Aires, organizadas pelos empresários da Rua Gastronômica, e duas noites de espetáculos das escolas de samba no UK Caramanchão. Também ocorreu Descida dos Blocos.

O Parque Neytha Ramos foi o ponto de encontro para os foliões que, ansiosos, aguardavam o início da grande celebração. Fantasias elaboradas, adereços chamativos e muita música marcaram a festa, que contou com a participação de foliões animados.

Durante a noite, a animação foi a palavra de ordem. Os foliões dançaram, cantaram e se divertiram até altas horas, aproveitando cada momento dessa festa tão esperada pelos alegretenses.