Carnaval fora de época: Alegrete define datas e articula retomada em 2026

Mais do que um evento, trata-se de um reencontro da cidade com a sua paixão pelo samba, com a alegria dos desfiles e com a energia contagiante que move milhares de pessoas.

Na última sexta-feira (15), o prefeito Jesse Trindade reuniu-se com os presidentes das escolas de samba e o secretário de Educação, Rodrigo Guterres, para dar continuidade às articulações. Vale lembrar que, oficialmente, o Carnaval no Brasil em 2026 será celebrado de 14 a 17 de fevereiro, mas em Alegrete os desfiles estão previstos para acontecer fora de época, nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Alegrete conta atualmente com seis escolas ativas: Acadêmicos do Pôr-do-Sol, Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta, Nós os Ritmistas, Unidos dos Canudos e Rosas de Ouro. Essas agremiações, que carregam histórias e conquistas, seguem firmes na dedicação de seus integrantes, que já trabalham para que o retorno seja um espetáculo inesquecível. O esforço coletivo mostra que a chama do samba nunca deixou de brilhar na cidade.

O projeto prevê que os desfiles sejam realizados na Avenida do Samba, Inácio Campos de Menezes. Estrutura com arquibancadas, iluminação e sonorização adequada está entre os pontos planejados para garantir segurança e conforto ao público. A ideia é realizar uma festa viável ao município, mas com a grandeza necessária para marcar a retomada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Além da celebração cultural, a volta do Carnaval tem potencial de atrair turistas, movimentar bares, restaurantes, hotéis e toda a economia local. Embora detalhes ainda precisem ser definidos, o clima é de otimismo. Representantes do poder público e das escolas de samba reforçam que não querem que Alegrete fique mais um ano sem Carnaval, o último foi em 2023.

Se confirmada, a festa de 2026 promete muito mais do que desfiles: será a celebração da identidade cultural de Alegrete, da força das escolas de samba e da alegria de uma cidade inteira que quer, mais uma vez, cantar e dançar ao som do samba.