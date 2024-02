Carnaval| Zolá Duarte e Giovane Castilhos são campeões com a Grande Vale de Joaçaba em SC

Os alegretenses Geovani Castilhos e Zolá Duarte, intérpretes, acompanhados por Daniel Rodrigues no cavaco, representaram com maestria o talento carnavalesco de Alegrete, no Desfile da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Vale, em Joaçaba – SC. Os desfiles ocorreram no sábado, dia 10 de fevereiro, e na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, com o resultado anunciado ontem(13), consagrando a Acadêmicos do Grande Vale como bicampeã.

A escola de samba, sediada na cidade catarinense, apresentou um enredo cativante que celebrou os 50 anos do grupo de teatro Tejo – Teatro de Joaçaba, enaltecendo a cultura e a história local.

Zolá Duarte é uma presença marcante nos carnavais de Joaçaba desde 1998, tendo passado por diversas escolas como Vale Samba, Unidos do Herval e, atualmente, Acadêmicos do Grande Vale. Com nove anos consecutivos como intérprete da Vale Samba, ele conquistou o bicampeonato em 2011 e 2012 pela mesma escola. Geovani Castilhos, por sua vez, iniciou sua jornada no carnaval de Joaçaba em 2007, também integrando a escola de samba Vale Samba.

Com suas vozes e performances, os alegretenses contribuíram significativamente para o sucesso da Acadêmicos do Grande Vale, mostrando o talento e a paixão que os caracterizam, e ajudando a consolidar a escola como uma das grandes referências do carnaval de Joaçaba – SC.