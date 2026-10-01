Carne brasileira passa a pagar sobretaxa com tarifa de importação de 55% pela China

Os embarques de carne bovina do Brasil para a China estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 55% depois de atingirem a cota anual de importação de Pequim, um desdobramento que pode afetar o comércio entre duas potências do agronegócio e redirecionar os fluxos globais de oferta.

O maior importador mundial de carne bovina preencheu a cota de 1,1 milhão de toneladas em 29 de setembro, afirmou o Ministério do Comércio da China. A nova tarifa entrará em vigor em 1º de outubro e será adicionada às alíquotas já existentes, segundo comunicado publicado no site do ministério.

A China introduziu a cota no início do ano como parte de medidas destinadas a proteger os pecuaristas locais. O país asiático se tornou o maior importador mundial de carne bovina, impulsionada pelo aumento da demanda de uma classe média em expansão após décadas de rápido crescimento econômico.

No entanto, a desaceleração da economia pressionou o consumo doméstico justamente quando a produção local de carne bovina cresceu fortemente, reduzindo a necessidade de compras no exterior. O Brasil respondeu por cerca de metade dos 2,8 milhões de toneladas de carne bovina importadas pela China em 2025, o que evidencia a dimensão da relação comercial entre os dois países.

Alegrete

Flavio Calovi que compra animais e vende gado para frigoríficos, disse que essa tarifação da China já era esperada. Porém, por outro lado explica que as expectativas são de que até o final do ano as exportações devem aumentar para os Estados Unidos. Ele informa, ainda, que o preço do gado esta instável com a tendência de alta no final do ano.

Alguns frigoríficos brasileiros já haviam começado a demitir trabalhadores ou colocá-los em férias coletivas para se ajustar à demanda mais fraca no período que antecedeu o atingimento do limite pela China. A Austrália, outro grande fornecedor de carne bovina para a China, atingiu a cota em junho.