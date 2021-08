Carreata do dia dos motoristas é marcada por grande adesão, ronco de motores e buzinaço

“Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante para que eu chegue ao meu destino sem acidentes.

Protegei os que viajam, a todos, e a dirigir com prudência, e que eu descubra vossa presença na natureza, nas rodovias, nas ruas, nas criaturas, e em tudo aquilo que me rodeia. São Cristóvão, protegei-me e ajudai-me nas minhas idas e vindas a saber viver com alegria, agora e sempre. Amém!”

Muita Fé, emoção e uma demonstração de gratidão neste domingo(1°). Assim, as ruas de Alegrete foram invadidas por centenas de caminhoneiros e motoristas em carros de passeio, na carreata da Benção das Sementes de São Cristóvão.

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

O ronco dos motores e o eco das buzinas “prenderam” a atenção de muitos alegretenses. As ruas de Alegrete ficaram “pequenas” para a grande manifestação de fé e amor à profissão.

Considerado o padroeiro dos motoristas, o Dia de São Cristóvão é comemorado em 25 de julho.

O santo assumiu o nome de Cristovão (carregador de Cristo) e é considerado o padroeiro dos motoristas, condutores e viajantes já que um dia carregou o menino Jesus nos ombros. Sua imagem representa exatamente esse momento: o menino Jesus em seus ombros e o cajado na mão.

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Entre as demonstrações de gratidão, também, ocorreram homenagens aos que já não estão mais neste plano, porém, foram apaixonados pela estrada e fizeram do caminhão a segunda casa para o sustento da família. O que também foi possível ver em muitas cabines – a família reunida com o semblante de felicidade e reconhecimento da grandiosidade desta profissão que é vital para economia do País.

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

A programação neste dia 1° iniciou às 9h com a missa. Depois todos saíram, do posto Texacão, em carreata em honra a São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas, passando pelas principais ruas da cidade. Este ano foi a retomada da carreata, pois, devido a pandemia o evento foi suspenso no ano passado.

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Após todos retornaram até a frente da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, situada na Avenida República Riograndense, no Bairro Santos Dumont, foi realizada a bênção, pelo Padre Vanderlei Almeida – Pároco da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, nos veículos que por ali passaram. A carreata também passou pela Paróquia São José na Bento Manoel.

Benção da Sementes em Alegrete

Esta foi a 21ª Festa da Benção das Sementes de São Cristovão. A Guarda Municipal também participou da carreta.

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete

Carreata – Benção da Sementes em Alegrete