Carreata pró-Flávio percorre o Centro e bairros de Alegrete na véspera da eleição

A véspera da eleição também foi marcada por uma carreata em apoio a Flávio Bolsonaro, em Alegrete.

24 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

A mobilização teve concentração em frente ao Estádio Farroupilha, de onde os veículos partiram em direção à região leste do município, seguindo posteriormente por outros setores da cidade.

O ato reuniu apoiadores e percorreu diferentes bairros, com veículos exibindo bandeiras e manifestações sonoras. Em comparação com a carreata realizada em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, a mobilização de Flávio Bolsonaro contou com um número maior de carros.

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A movimentação integrou as manifestações políticas realizadas em Alegrete no período que antecede a votação, levando às ruas demonstrações de apoio à candidatura e ampliando a presença dos participantes em diferentes regiões da cidade.

A eleição ocorre amanhã, quando os eleitores irão às urnas para registrar seus votos, conforme o calendário eleitoral.

A carreata em apoio a Flávio Nantes Bolsonaro marcou a mobilização de seus apoiadores em Alegrete na véspera da votação.

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