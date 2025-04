Carreata Solidária de templo de umbanda em benefício do Lar Ari Paim será nesta semana em Alegrete

Share on Email

O objetivo desta ação é arrecadar doações de caixas de leite em prol do Lar do Idoso Ari Vargas Paim de Alegrete.

Todos os integrantes do templo estão empenhados em arrecadar o máximo de caixas de leite, pois sabem da necessidade da pessoas assistidas pelo lar Ari Paim e acreditam que a comunidade vai ser sensível a esta causa e colaborar com as doações.

Na ocasião, será realizada uma Sessão de Umbanda na casa. Dia 23 – Quarta – feira – 2⁰ Edição Carreata solidária de Jorge. Arrecadação 1 litro de leite em prol do Lar Do Idoso Ari Paim concentração estação ferroviária rumo ao ilê Santa Barbara templo Jane da Padilha. Toda população convidada .

Para mais informações ou para contribuir, entre em contato pelo telefone (55) 999799698 ou pelo Instagram @JaneDaPadilha.

Participe desta corrente de solidariedade e ajude a proporcionar mais conforto e bem-estar aos idosos do Lar Ari Vargas Paim!