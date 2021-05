Carreata verde amarela foi robusta no primeiro de Maio

Compartilhe















Na tarde de sábado(1°), uma grande carreata em apoio ao Governo Bolsonaro mobilizou centenas de participantes, em Alegrete.

O ato que também teve o cunho solidário de arrecadação de alimentos saiu por volta das 16h30, da concentração que ocorreu no Trevo do Arco, na Avenida Assis Brasil.

A solicitação era que todos os integrantes levassem no mínimo um quilo de um alimento não perecível que será doado à Apae e/ ou famílias carentes no Município.

A quantidade da arrecadação, ainda, não foi informada. Durante a carreata foram usadas bandeiras e teve buzinaço, além de um carro de som com o Hino Nacional. Na programação também estava inclusa uma oração antes da saída, na concentração.

Mas as manifestações pró-governo não ocorreram só em Alegrete. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em várias capitais e cidades, no feriado do Dia do Trabalho.

A realização de atos antidemocráticos é alvo de inquérito em tramitação no STF, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). A apuração teve início com uma manifestação realizada em 19 de abril de 2020 em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, à qual Bolsonaro chegou a comparecer e discursar. Era o início da pandemia da Covid-19.