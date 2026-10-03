Carreatas de candidatos devem movimentar postos de combustíveis neste sábado em Alegrete

As mobilizações devem ocorrer principalmente durante a manhã e a tarde, podendo se estender até o início da noite. Carros, motocicletas e outros veículos integram os comboios, que tradicionalmente percorrem diferentes regiões da cidade com bandeiras, adesivos, buzinas e mensagens de apoio aos candidatos.

Além das ruas, outro setor que costuma sentir os efeitos do movimento das carreatas são os postos de combustíveis. Com a concentração de veículos para os deslocamentos, o abastecimento passa a fazer parte da rotina de quem participa das atividades políticas.

O gestor de um dos postos de combustíveis localizado na região central de Alegrete destacou que o movimento costuma ser expressivo em sábados que antecedem a eleição. Segundo ele, além do abastecimento, a loja de conveniência também registra aumento na circulação de pessoas que se reúnem no local antes de seguir para as carreatas.

A expectativa, conforme o gestor, é de um crescimento entre 10% e 20% no faturamento em comparação com um sábado considerado normal, considerando tanto a venda de combustíveis quanto o movimento na conveniência.

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Em outro posto de combustíveis do município, um colaborador também relatou a expectativa de maior movimentação. O estabelecimento fica próximo a um comitê partidário e, segundo ele, já recebeu a sinalização de que integrantes de uma das mobilizações deverão passar pelo local para abastecer os veículos.

Para os trabalhadores dos postos, o sábado que antecede a votação representa uma rotina diferente, com maior circulação de veículos e consumidores em determinados horários. A expectativa é de uma movimentação mais intensa conforme as carreatas forem se concentrando e deixando os pontos de encontro.

As atividades deste sábado fazem parte dos últimos momentos da campanha eleitoral. A partir do domingo (4), os eleitores vão às urnas para escolher os representantes para os cargos em disputa nas eleições de 2026.

Em Alegrete, assim como em outras cidades, a movimentação das últimas horas de campanha deve deixar as ruas ocupadas por diferentes grupos políticos, enquanto os candidatos encerram suas agendas antes do início da votação.