Carreta bitrem atola em estrada no Guassu-Boi e produtor pede melhorias

A situação das estradas rurais do município não é novidade. Embora algumas já tenham recebido manutenção outras estão longe de ser atendidas.

É o caso da estrada no 7º Sub-distrito do Guassu-Boi, precisamente no Corredor do Coronel, distante 50 km do centro da cidade.

Corredor do Coronel

Na manhã de quinta-feira (21), o produtor rural Luciano Machado Leonardi teve um dia de caos. Leonardi teve um caminhão bitrem atolado na estrada. E passou a manhã e início da tarde tentando retirar o caminhão que ficou com com as rodas submersas, tal a situação crítica da estrada.

Bitrem ficou atolado em meio à estrada

O veículo carregado de sacos adubo, não pode chegar na propriedade e o produtor teve que interromper a semeadura para desatolar o bitrem, contabilizando um dia de prejuízo.

Segundo informações de um técnico orizícola que atende produtores da região, o problema nas estradas da região vem se arrastando e cada vez fica mais difícil se deslocar ao interior do município.

Já há relatos que produtores sofrem com o atendimento, caminhoneiros estão refutando fretes para a zona rural. Só essa região do Guassu-Boi é responsável por mais de 500 mil sacos de arroz.

A reportagem do PAT entrou em contato com o secretário de infraestrutura Mário Rivelino que estava ciente da situação no Guassu-Boi. Com uma equipe finalizando a estrada no Silvestre, adiantou que na próxima segunda-feira (25), uma equipe inicia a recuperação no corredor do Guassu-Boi. Em duas frentes, a infra atuará no Cerro da Sepultura e no Guassu-Boi. No entanto, o secretário explica que o trabalho só será feito com condições climáticas favoráveis.

Fotos: Nourival Neto