Carreta irregular é retida duas vezes pela PRF na BR 290

PRF abordou duas vezes o mesmo caminhão em menos de 24h por falta de documentos para transitar com excesso de dimensões em Alegrete.

O veículo, que não possuía a documentação necessária, foi retido por uma equipe até a regularização, contudo outra equipe flagrou o mesmo veículo no dia seguinte, retendo-o e autuando-o novamente.

Na manhã de sábado (09), a Polícia Rodoviária Federal abordou um caminhoneiro violando retenção administrativa, por falta de Autorização Especial de Trânsito (AET), imposta pela própria PRF no dia anterior. Fato ocorrido na BR 290 em Alegrete.

Em patrulhamento de rotina, policiais rodoviários federais abordaram uma carreta de grandes dimensões que constava nos sistemas estar retida para regularização de documentação. O veículo era uma carreta de caminhão trator azul, com placas do Paraná. Ao flagrarem a irregularidade, a carreta foi mais uma vez retida e todas as autuações novamente realizadas.

O condutor, um homem de 40 anos, natural do Paraná foi liberado, mas responderá administrativamente pelas irregularidades junto com a empresa transportadora. O veículo está retido até a apresentação da AET. Caso haja nova violação, todas as infrações serão novamente replicadas.