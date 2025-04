Carreta tem pane nos freios e atravessa pista nas proximidades da Ponte Branca

Share on Email

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo ficou atravessado na pista após apresentar um problema no sistema de freios. O motorista não sofreu ferimentos e não houve registro de danos a outros veículos.

O tráfego ficou bloqueado por alguns minutos até a retirada da carreta da pista. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e acompanhou a normalização do fluxo de veículos no local. O incidente foi registrado por volta do meio-dia.