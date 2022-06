Carreta tomba com 32 bois no Trevo da RSC 377

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista disse que vinha do Mato Grosso do Sul com destino ao Frigorífico Marfrig.

Ele destacou ao policial estadual que não conhecia o trajeto e acabou entrando no acesso da Avenida Tiaraju ao invés da BR 290.

Ao fazer a manobra à direita a carreta tombou com os animais. Inicialmente, dez bois saíram e quase todos já foram resgatados.

Alguns foram em direção ao bairro Saint Pastous e o resgate está sendo realizado pelos funcionários do Frigorífico e populares.

No local, está o Comando Rodoviário da Brigada, Bombeiros, Guarda Municipal e a Brigada Militar. O transbordo dos demais animais ainda está sendo realizado.

A Avenida Tiaraju no acesso do bairro Saint Pastous a RSC 377 está bloqueada.

Não há mais detalhes se há algum animal morto no veículo. Uma grande operação está sendo realizada neste momento entre todas as forças de segurança e os funcionários da Marfrig.

O acidente foi por volta das 19h, desta quarta-feira (15). Com o tombamento, também, vazou óleo na pista.