Carro argentino é flagrado com giroflex no teto; motorista queria facilidades nas ultrapassagens

O automóvel estava equipado com sinalizador luminoso vermelho utilizado por viaturas policiais

Na manhã desta segunda-feira (17), na BR 290, em Alegrete, a Polícia Rodoviária Federal interceptou um automóvel argentino entrando no país sinalizado com dispositivo luminoso de uso policial.

Policiais Rodoviários Federais que realizavam fiscalização de veículos estrangeiros abordaram um Uno argentino que entrava no país, com destino ao litoral catarinense. No veículo os PRFs encontraram um dispositivo móvel de teto com luz intermitente vermelha, utilizado por viaturas policiais não caracterizadas.

Os três ocupantes do veículo, uma mulher e dois homens, todos argentinos, disseram que utilizam tal dispositivo no veículo pois um deles seria policial e outro bombeiro.

O veículo foi autuado e, após retirada do acessório proibido, liberado para seguir viagem.

Fonte: PRF