A mulher, de 25 anos, sofreu escoriações e reclamava de muita dor em um dos joelhos, ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA.

Carro avança preferencial, causa acidente e deixa mulher ferida

Conforme informações da Brigada Militar, a motociclista trafegava na rua Joaquim Nabuco e o condutor do Peugeot, na Avenida Freitas Valle.

No cruzamento das vias, o homem, de 51 anos, que dirigia o carro avançou a preferencial e a moto Yamaha chocou-se na lateral do veículo.

Com impacto, a jovem foi arremessada. O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, foi uma das pessoas a prestar os primeiros socorros, pois estava passando no local, além de um morador das imediações que foi socorrista no 6ºRCB.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Guarda Municipal também esteve no endereço. O acidente foi na tarde desta sexta-feira(12) e os dois veículos tiveram avarias.