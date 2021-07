Carro avança preferencial, provoca acidente e motociclista sofre ferimentos

Share on Email

Um motociclista foi socorrido pelo Samu ao ter a frente cortada em um cruzamento no bairro Airton Senna, Zona Leste, em Alegrete.

Acidente de Trânsito – cruzamento – bairro Airton Senna

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor de um Renault Fluence teria cortado a preferencial de um homem que pilotava uma moto Honda. O acidente foi no cruzamento das ruas Constantino da Costa Leite com Eulália Gamino Grisoste. Uma das reclamações dos condutores e moradores das adjacências, que citam um número expressivo de acidentes neste local, é a falta de sinalização indicando a via preferencial.

Ambos veículos tiveram danos materiais. A ocorrência foi na manhã desta terça-feira(20).