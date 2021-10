Carro bate em muro e motorista acaba preso pela Brigada Militar em Alegrete

Homem, de 58 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante pela Brigada Militar. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Alegrete e apresentado à Delegada Fernanda Moura que ratificou a prisão. O crime foi afiançável em 350 reais.

Segundo informações da ocorrência policial, a guarnição da Brigada Militar recebeu um chamado em decorrência de um acidente de trânsito na Avenida Alexandre Lisboa. O motorista trafegava sentido bairro/centro, perdeu o controle do veículo, atravessou a pista contrária e chocou-se contra o muro de dois prédios.

No momento em que os policiais chegaram, o condutor já estava no lado de fora do veículo. O homem apresentava visíveis sinais de embriaguez como: fala arrastada, desorientação, olhos avermelhados, andar cambaleante, entre outros. Ao ser questionado sobre o consumo de bebida, o condutor teria confirmado que havia ingerido cervejas.

O veículo, um Focus, ficou com a dianteira destruída e foi removido pelo guincho pois não tinha condições de rodar. Os airbags também acionaram com o impacto. O homem não se feriu. Além dos danos no carro, também, houve avarias consideráveis no muro.