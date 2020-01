Carro bate em residência e pega fogo na Avenida Caverá

O Uno ficou totalmente destruído.

De acordo com informações de testemunhas, o veículo trafegava na Avenida Caverá em direção ao trevo de acesso à BR 290.

Próximo ao portão da Unipampa, a condutora perdeu o controle da direção, bateu numa residência e o carro pegou fogo.

Os moradores da casa disseram que não estavam no local no momento do ocorrido, mas assim que ficaram sabendo houve preocupação quanto às chamas que estavam muito altas.

Uma das testemunhas disse que os danos na casa não foram mais significativos devido a rápida ação dos Bombeiros.

Não há detalhes de quantas pessoas estavam no veículo, além da motorista. Porém, a informação é que não houve feridos.

O carro ficou estacionado perto da residência. O corpo de Bombeiros de Alegrete através do sargento Jocimar e soldados Lucas e Fernando atendeu a ocorrência. Não há informações sobre as possíveis causas do acidente.