Carro cai em buraco enquanto funcionários da Corsan trabalhavam no local

Na tarde desta segunda-feira(12), o motorista de um Corolla caiu em um buraco na rua Castro Alves, em Alegrete.

Conforme o motorista do veículo, ele subia em direção à Estação Rodoviária quando caiu no buraco. O condutor não se feriu, tampouco, funcionários da Corsan que estavam trabalhando no local. Ele destacou que a via estava aberta e que um outro veículo estava em sua frente, quando percebeu já estava dentro do buraco.

Segundo a posição da Corsan, a informação é de o motorista teria entrado na contramão da via, já que havia sinalização do bloqueio de meia pista. “Ali havia cones indicando que o condutor deveria seguir em direção aos trilhos e sair no desvio em frente ao portão da Unidade Militar. A pista que estava aberta era sentido contrário, já que a via é de mão dupla, mesmo assim, somente para que as máquinas entrassem, já que tinha cones no sentido contrário também”- explicou o gerente local.

A Guarda Municipal e a Brigada Militar foram acionadas para registro. Por sorte, não havia funcionários da Companhia trabalhando dentro do buraco. O trabalho realizado era o conserto de um vazamento.

Os funcionários da Corsan, auxiliaram para retirada do carro que ficou com danos materiais. O acidente foi por volta das 16h.