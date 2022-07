Carro capota após atropelar cavalos soltos na BR-116, em Camaquã

Por volta das 5h da madrugada desta quinta-feira, 14 de julho, um carro capotou após colidir contra cavalos soltos na BR-116, em Camaquã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro animais morreram.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Clic Camaquã, o acidente aconteceu no quilômetro 403, cerca de 8km do perímetro urbano de Camaquã.

A colisão envolveu um veículo Volkswagen Polo emplacado em São Lourenço do Sul.

O carro era tripulado apenas pelo motorista, que ficou ferido e precisou ser levado para atendimento no Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA), em Camaquã.

Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) ainda no local e foi conduzido para a casa de saúde na sequência. Ele segue hospitalizado.

Em imagens encaminhadas por internautas do Clic Camaquã, é possível ver os animais mortos ao lado da pista, junto à pelo menos três outros cavalos soltos, que não se envolveram no acidente.

Um guincho da Ecosul também foi acionado e atendeu a ocorrência, retirando o veículo do local.

Até o momento, não há informações sobre os tutores do animais, que não se apresentaram e não foram localizados pelas autoridades policiais.

Fonte: Clic Camaquã