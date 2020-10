Carro capota após colidir contra veículo estacionado no bairro Alto Petrópolis, em Porto Alegre

Compartilhe















Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, na Rua Germano Schmarczek. Motorista ficou ferido.

Dois carros capotaram após uma colisão no bairro Alto Petrópolis, na zona leste de Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente ocorreu por volta das 7h, na Rua Germano Schmarczek, em frente a um condomínio residencial.

Envolvidos na ocorrência, um Punto ficou de cabeça para baixo e um Uno tombou de lado. O motorista do primeiro veículo é morador do local e ia para o trabalho quando, ao sair do portão de casa, bateu no Uno — que estava estacionado na rua.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves. Ele foi levado consciente ao hospital.