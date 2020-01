Carro carbonizado com ossadas humanas é encontrado em São Leopoldo

A polícia chegou à rua Senador Salgado Filho, bem próximo ao rio dos Sinos, após receber uma denúncia por telefone. O veículo, com placas de Lajeado, foi encontrado totalmente queimado por volta das 8h.

“No local, havia um Corolla, em chamas, contendo dois corpos carbonizados no interior do porta-malas. Ainda, ao lado do veículo, havia um pequeno galão de combustível”, afirma o delegado Ivair Matos dos Santos.