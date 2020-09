Carro corta preferencial de motociclista e deixa mulher ferida

Compartilhe









No final da manhã desta segunda-feira(21), um acidente entre um carro e uma moto deixou uma mulher ferida. Ela foi conduzida à UPA por populares.

De acordo com os policiais militares, a motociclista trafegava na rua General Sampaio, sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua General Arruda a moto teve a frente cortada por um Fiesta. O motorista, de 44 anos, disse que não visualizou a motociclista.

O homem que dirigia o carro estava na General Sampaio, sentido contrário, e foi fazer a conversão à esquerda na General Arruda. A Guarda Municipal foi acionada e auxiliou no trânsito. O acidente foi atendido pela Brigada Militar. A vítima de 31 anos, que pilotava uma Biz, ficou hospitalizada para exames, segundo os policiais. Os dois veículos tiveram avarias consideráveis.