Carro da Secretaria de Saúde de Alegrete capota no Passo Novo

No início da tarde desta quarta-feira(26), um veículo da Prefeitura de Alegrete capotou na RSC 377, KM 4, na estrada do Passo Novo.

De acordo com a Secretária de Saúde, Bianca Casarotto, no carro havia o motorista, de 33 anos, e duas técnicas de enfermagem que estavam a caminho da ESF do Passo Novo. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um trator e o Renault Clio trafegavam no mesmo sentido. No KM 4, o condutor do trator foi fazer uma conversão à esquerda para entrar em uma propriedade e houve a colisão do carro. O motorista do Clio bateu na roda dianteira, perdeu o controle, saiu da pista e capotou.

Segundo a Secretária, os servidores ficaram abalados e foram conduzidos à UPA. Eles passam bem. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência. O motorista do trator nada sofreu.

O Clio teve avarias significativas.