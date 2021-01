Carro é abandonado com vidros abertos em escadaria no bairro Moinhos de Vento

Compartilhe















Veículo ficou com as rodas dianteiras nos degraus da escadaria que liga as ruas Santo Inácio com Marquês do Pombal.

Um carro foi encontrado abandonado e com os vidros abertos na Escadaria do Ricaldone, entre as ruas Santo Inácio e Marquês do Pombal, no bairro Moinhos de Vento, na manhã desta quinta-feira (14). O modelo Hyundai Elantra ficou com as rodas dianteiras nos degraus da escada. De acordo com a Brigada Militar (BM), o fato ocorreu durante a madrugada.

Duas pessoas ocupavam o veículo antes de ele ser abandonado. O carro ficou com as rodas traseiras levantadas e não foi possível dar à ré. Um agente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) esteve no local para verificar a situação do veículo por volta das 6h30min. Segundo ele, o Elantra estava em condição regular e não constava em nenhuma ocorrência policial.

O proprietário do veículo acionou a seguradora para fazer a retirada do carro. Dois policiais da Brigada Militar (BM) acompanharam a remoção por volta das 10h30min. O ponto onde o carro parou não é utilizado para a passagem de veículos. Trata-se de uma continuação da Rua Santo Inácio liberada apenas para pedestres. Os agentes da BM não souberam informar como o motorista foi parar no local. Fonte e crédito: Gaúcha/ZH