Carro é danificado por búfalos e proprietário dos animais não se responsabiliza pelos prejuízos

O incidente deixou o veículo da vítima com danos no capô, para-choque, lataria esquerda e outras partes. O proprietário dos animais, localizados nas imediações do antigo lixão municipal, se recusou a assumir a responsabilidade pelo ocorrido, conforme registro.

O trabalhador, explicou aos policiais civis que seu carro estava estacionado como de costume nas dependências da empresa. No entanto, ao retornar de seu expediente, ele foi surpreendido pelos danos causados pelos búfalos que invadiram o pátio da empresa durante sua ausência.

Ao perceber os danos em seu veículo, o trabalhador entrou em contato com o proprietário dos animais para discutir a situação e teria sido informado que não teria nenhum ressarcimento financeiro. Diante da situação, o trabalhador registrou para ingressar com uma ação contra o dono dos animais.

dono dos animais).