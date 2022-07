Carro é flagrado a 125 km/h em avenida de Porto Alegre; limite na via é de 60 km/h

Share on Email

Um carro foi flagrado a 125 km/h em Porto Alegre, nesta sexta-feira (8). De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a ocorrência foi registrada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte.

O limite de velocidade no local é de 60 km/h. Ou seja, o automóvel estava transitando acima do dobro do permitido.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração “transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil”. A gradação da irregularidade varia conforme a velocidade do veículo.

No caso flagrado, a infração é gravíssima, uma vez que a velocidade foi superior à máxima em mais de 50%. A penalidade prevista é multa, com o valor multiplicado por três, e suspensão do direito de dirigir.

Quando a velocidade máxima é ultrapassada em até 20%, a infração é média. Já entre 20% e 50%, é considerada grave. Em ambos os casos, o motorista é multado.

Fonte: G1