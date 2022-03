Carro é guinchado por permanecer estacionado no meio de rua no centro

Um fato pouco comum mobilizou a Guarda Municipal, na tarde de domingo(20), na rua Joaquim Antonio da Silveira, Centro, em Alegrete.

Por volta das 17h, um Monza foi recolhido ao depósito do Detran ao ser deixado, trancado, muito distante do cordão, ou seja, no meio da via.

Segundo informações dos guardas municipais, pelo registro que consta no sistema integrado, o proprietário do carro não possui habilitação e, o Monza estava com o licenciamento atrasado. As pessoas que estavam próximas, não sabiam informar o que teria ocorrido, também, não perceberam o momento em que o veículo foi abandonado.

O carro, estava com todas as portas trancadas e, no local onde foi deixado, poderia provocar um acidente pois o trafego na via ocorre nos dois sentidos. O mistério sobre o que teria ocorrido, permanece.

O Monza não estava com registro de furto ou roubo.