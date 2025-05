Carro em marcha à ré colide com caminhonete que fazia conversão na Praça Getúlio Vargas

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Volkswagen Gol, que estava estacionado em frente a uma farmácia na Praça Getúlio Vargas, realizava uma manobra de marcha à ré quando houve o choque com uma caminhonete S10. No momento da colisão, o motorista da S10 fazia a conversão à esquerda.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu à ocorrência. Não houve feridos, apenas danos materiais foram registrados nos dois veículos envolvidos.