Carro estacionado há uma semana, sem um dos pneus, preocupa moradores em rua do centro de Alegrete

Há uma semana, um carro está parado de forma suspeita, na Rua Joaquim Antônio no centro de Alegrete. Pessoas que moram naquela rua questionaram o porquê o veículo está no local. Sem querer identificar a pessoa, levantaram que ele estava vindo para a cidade e o seu carro estragou e na espera da peça decidiu ficar naquela rua.

Ele informou que para evitar que levassem seu veículo tirou um dos pneus e deixou só no aro. O senhor dorme no carro e, durante dia, circula pela cidade e disse aos moradores, da quadra entres as ruas Demétrio Ribeiro e Avenida Alexandre Lisboa, que não precisava de nada. O seu destino seria o Caverá aqui em Alegrete.

Porém, em informações confusas relatou que viaja pelo Brasil e que teria um encontro em São Paulo em algo ligado a igreja e que iria para Brasília se encontrar com o presidente.

Guarnições da Brigada Militar já estiveram no local e a informação do ex comandante da Brigada Militar em Alegrete, que hoje atua na Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Tenente Nei Machado, é que a BM realizou abordagem e não tem nenhuma irregularidade com o veículo e o proprietário não possui nada de relevante em seus antecedentes. -Neste dia 5 vamos verificar se tem alguma forma deste veículo ser retirado do local, cita.

Os moradores solicitaram a quem for responsável que este carro seja retirado da rua, pois ninguém sabe, na realidade, o que esta pessoa faz naquele local.