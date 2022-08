Carro fica destruído ao colidir em muro de Unidade Militar; motorista sofreu ferimentos

Share on Email

O motorista, de 40 anos, se feriu e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento – UPA – pelo Samu.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada, nesta madrugada(24), na Rua Major João Cezimbra Jaques devido a um acidente de trânsito.

No local, foi constatado que um veículo GM/Onix havia colidido contra o muro da 12ª Cia Com. O condutor relatou aos policiais que seguia sentido centro/bairro, pela Avenida Eurípedes Brasil Milano e teria perdido o controle da direção do veículo.

Ele sofreu lesões na face e foi encaminhado até a UPA para receber atendimento. Já o veículo e o muro tiveram avarias consideráveis. Foi confeccionada a documentação no local.