Carro invade calçada, atropela pedestre e atinge fachada de prédio em Porto Alegre

A motorista de um carro atropelou um jovem de 21 anos e depois bateu contra a parede da garagem de um prédio na Rua Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre , na manhã desta quinta-feira (12). No local, funciona um estacionamento rotativo de veículos.

Pedestre e motorista tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A frente do carro ficou destruída e a calçada ficou bloqueada.

O marido da motorista, que havia sido deixado no trabalho minutos antes, disse para a reportagem da RBS TV que a mulher passou mal e que não se lembrava do que aconteceu.

O acidente provoca lentidão no trânsito da região. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orientam a circulação de pedestres e veículos. A faixa exclusiva de ônibus está com bloqueio parcial no trecho do acidente.

