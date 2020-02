Carro pega fogo, em via pública, no bairro Princesa Isabel

Na noite desta segunda-feira (17), a guarnição dos Bombeiros foi acionada devido a um incêndio em um veículo na rua Padre Landell de Moura, bairro Princesa Isabel.

No endereço, havia apenas um morador com uma mangueira tentando apagar as chamas que já tomavam conta do veículo, um Audi com placas de Porto Alegre.

Quando a guarnição de serviço chegou no local, o fogo já havia tomando conta do compartimento do motor, painel e estava nos bancos dianteiros.

Os militares realizaram o trabalho com extintores, 12 foram utilizados. O motivo foi devido a um problema que ocorreu no local, com uma válvula e não foi possível bombear água do caminhão com a mangueira.

Sargento Robson explicou que, a cada troca de turno, os caminhões são revisados, assim como, todo equipamento e tudo estava em pleno funcionamento. Mas, infelizmente, ocorreu essa avaria no local, mesmo assim, eles não envidaram esforços para que o fogo fosse extinto.

Também foi informado que o outro caminhão está em Santa Cruz devido à manutenção, porém, nesta terça-feira já estará novamente em Alegrete. Entretanto, no mesmo momento foi solicitado um caminhão do município de Uruguaiana para que a cidade não fique desassistida.

Em razão do condutor do carro ter saído do local, abandonando o veículo na via, ele não foi identificado pelos Bombeiros. Posteriormente, um morador teria acrescentado que ele teria saído para ir à Delegacia de Polícia fazer o registro do sinistro.

Populares disseram que um casal estava no Audi e não se feriu. As chamas teriam iniciado na parte dianteira. Não há informações sobre as possíveis causas do fogo que consumiu o veículo.

Dois militares de Alegrete foram a Uruguaiana. Eles trouxeram a viatura que vai suprir a cidade, até a chegada do caminhão que está em manutenção em Santa Cruz.