Carro perde roda e provoca acidente; motorista era um adolescente de 15 anos

Na tarde de sábado, um adolescente de 15 anos, foi flagrado dirigindo um automóvel, em Manoel Viana.

Segundo o registro realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete, os policiais militares foram informados que um menor estava dirigindo um veículo, na Rua da Praia e a roda do carro se soltou o que provocou um incidente já que o veículo permaneceu andando, no asfalto, por alguns metros sem o pneu. O que gerou danos no automóvel.

Ao ser questionado, o adolescente informou que o proprietário havia emprestado o veículo e o mesmo estava a caminho do posto de combustíveis para abastecer. Foi feito registro devido ao fato do proprietário permitir e entregar o carro para uma pessoa não habilitada.