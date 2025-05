Carros entregues em janeiro à Secretaria de Saúde ainda estão sem rodar por impasse no seguro

Share on Email

Questionamentos de usuários de serviços da Secretaria da Saúde de Alegrete dão conta do porquê três veículos novos incorporados à frota da pasta, em janeiro passado, ainda não estão rodando a serviço.

A informação da Secretária Heili Temp é de que todos os veículos devem ter seguro e, neste caso, está acontecendo um impasse para finalizar a formalização do seguro. O setor responsável está tratando disso, pois sabem a importância de colocar qualquer veículo da saúde em atividade para garantir o atendimento a comunidade.

São três veículos sendo que dois serão utilizados no transporte Fora Domicílio (TFD e uma para atenção básica

Os veículos entregues incluem:

Onix Sedan: Adquirido com recursos da Emenda Impositiva de 2022, de autoria do então vereador Luciano Belmonte (Progressistas), atual vice-prefeito de Alegrete, com investimento total de R$ 110.590,00.

Stepway: Financiado por emenda do então deputado estadual Gabriel Souza (MDB),atual vice-governador do Estado do RS, totalizando R$ 91.800,00.

Onix: Resultado de emenda do deputado federal Henrique Fontana (PT), com valor final de R$ 93.890,00.

Os novos veículos serão utilizados para aprimorar a logística das equipes de saúde no atendimento à população, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos serviços prestados.