Carros param em cima da calçada em acidente no Centro

A carona do Gol foi removida pela ambulância dos Bombeiros à UPA. Ela queixava-se de dores no peito.

Conforme informações da Brigada Militar, a mulher que dirigia o Palio trafegava na Praça General Osório. No cruzamento com a rua Maurício Cardoso, a condutora disse que parou e não visualizou o Gol que subia a preferencial. Com o impacto, entre os dois veículos, ambos foram parar em cima da calçada.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar com apoio da Guarda Municipal. O Gol foi recolhido ao depósito do Detran pois estava com a documentação vencida.