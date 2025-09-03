Cartão dos servidores enfrenta bloqueios em Alegrete: entenda o motivo

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Alegrete informou que recebeu relatos de que alguns estabelecimentos conveniados estão, temporariamente, suspendendo as vendas com o cartão Face Card, benefício destinado aos servidores municipais.

3 de setembro de 2025 Vera Soares Pedroso

O secretário Sérgio Prates reconheceu a preocupação dos servidores e afirmou que a administração acompanha de perto a situação. Segundo ele, é importante destacar que o contrato entre a Prefeitura e a administradora do cartão está rigorosamente em dia, com todos os repasses realizados dentro do previsto.

“A interrupção no atendimento decorre de questões contratuais entre a administradora e os estabelecimentos comerciais, não havendo pendências por parte da Prefeitura”, explicou Prates.

Para assegurar transparência e garantir o bom atendimento aos servidores, a Secretaria de Administração realizou uma reunião com representantes do comércio local, a fim de esclarecer dúvidas e buscar soluções conjuntas.

Além disso, a administradora Face Card já foi formalmente notificada pela Prefeitura para que regularize a situação junto aos pontos de venda conveniados.

O secretário reforçou o compromisso da gestão municipal com os servidores:

“Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar dos servidores e seguiremos atuando para que o benefício seja plenamente restabelecido em todos os estabelecimentos”, salientou Prates.

