Cartão dos servidores enfrenta bloqueios em Alegrete: entenda o motivo

O secretário Sérgio Prates reconheceu a preocupação dos servidores e afirmou que a administração acompanha de perto a situação. Segundo ele, é importante destacar que o contrato entre a Prefeitura e a administradora do cartão está rigorosamente em dia, com todos os repasses realizados dentro do previsto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“A interrupção no atendimento decorre de questões contratuais entre a administradora e os estabelecimentos comerciais, não havendo pendências por parte da Prefeitura”, explicou Prates.

Para assegurar transparência e garantir o bom atendimento aos servidores, a Secretaria de Administração realizou uma reunião com representantes do comércio local, a fim de esclarecer dúvidas e buscar soluções conjuntas.

Além disso, a administradora Face Card já foi formalmente notificada pela Prefeitura para que regularize a situação junto aos pontos de venda conveniados.

O secretário reforçou o compromisso da gestão municipal com os servidores: