Cartilha orienta agricultores sobre prevenção aos impactos do El Niño

O El Niño, que deve ganhar força nos próximos meses, traz a possibilidade de chuvas frequentes e intensas no Rio Grande do Sul. Diante dos potenciais impactos do fenômeno sobre as atividades do campo, a Superintendência do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA/RS) está divulgando uma cartilha com orientações para reduzir riscos na agricultura e na pecuária familiar.

Com dez páginas, o material, disponível em formato PDF, é destinado a pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. A publicação pode ser acessada no perfil do órgão no Instagram.

A cartilha reúne recomendações para a preparação das famílias, a proteção da produção e o encaminhamento de demandas durante períodos de chuva intensa, alagamentos, ventos fortes e outros eventos associados ao El Niño. Com foco em prevenção e segurança, o documento orienta os produtores a acompanhar alertas oficiais, registrar perdas em caso de danos e reduzir a exposição de pessoas a situações de risco. Também apresenta medidas práticas para proteger documentos, máquinas, insumos e animais.

Segundo o superintendente do MDA no Estado, Milton Bernardes, embora tenha sido elaborada há apenas duas semanas, a publicação já é utilizada como referência pelas demais superintendências da pasta no país. Para ampliar a divulgação das recomendações, o órgão pretende encaminhar o material às unidades da Emater/RS-Ascar, à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e aos sindicatos de trabalhadores rurais.

“De forma nenhuma pretendemos que seja uma cartilha que vá substituir a assistência técnica. É um documento bem pedagógico, não é extenso, mas não é superficial”, explica Bernardes.

Na elaboração do material, foram consultadas informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

A publicação também orienta que o conteúdo seja utilizado em reuniões, visitas técnicas, mutirões e grupos de WhatsApp. A proposta é apoiar agentes territoriais na circulação de informações oficiais e não alarmistas, auxiliar agricultores na organização de medidas simples antes, durante e depois de eventos climáticos e contribuir para o registro de demandas locais e o encaminhamento de situações críticas aos órgãos competentes.

O El Niño gera preocupação especialmente em relação à safra agrícola de verão 2026/2027, cujo plantio ocorre nesta primavera. Entre as estratégias antecipadas para reduzir possíveis prejuízos provocados pelo fenômeno está a Medida Provisória nº 1.384, de agosto deste ano, que abriu crédito extraordinário de R$ 925 milhões no Orçamento Federal em favor do MDA e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.