Cartório de Registro de Imóveis doa oxímetro para Santa Casa de Alegrete

Mais uma vez, em virtude da pandemia do novo coronavírus, no dia 22 de julho de 2020, o Registro de Imóveis de Alegrete, por intermédio do Registrador Substituto, Jorge Tadeu Pillar Maggio, fez a doação de um oxímetro de mesa PMB para o Hospital Santa Casa de Alegrete, o qual será utilizado no tratamento de pacientes com COVID-19.

Esse aparelho é extremamente útil e obteve grande demanda para auxiliar no combate à Covid-19, pois o oxímetro serve para medir o nível de oxigênio no sangue, de modo que, em caso de doença pulmonar, o nível de oxigênio sanguíneo pode vir a ser menor do que o normal e, como o oxigênio é o “gás” que faz o corpo humano “funcionar”, caso o nível de oxigênio esteja baixo, as células do corpo podem ter dificuldades de trabalhar adequadamente, podendo sobrecarregar o coração e o cérebro.

Portanto, monitorar os sinais vitais do paciente como o nível de oxigênio é extremamente importante porque permite aos profissionais da saúde a detecção precoce de complicações respiratórias (por meio da monitorização contínua de oxigenação e pulsações) e intervir mais cedo, o que, em muitos casos, é fundamental para o tratamento e recuperação do paciente.

“Nós, do Registro de Imóveis de Alegrete, entendemos que a solidariedade deve ser posta em prática por meio de ações que contribuam efetivamente com a nossa comunidade. E, neste momento tão delicado para todos, a partir desta premissa e sabedores da dedicação e esforço ímpares de toda a equipe da Santa Casa de Alegrete, contribuímos com mais esse equipamento, como forma de colaboração e agradecimento”, afirmou Elaine Aliatti, Oficiala do Registro de Imóveis.