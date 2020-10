Cartório Eleitoral analisa documentos para registro de candidaturas

Compartilhe















A equipe do Cartório Eleitoral de Alegrete esta trabalhando no registro das candidaturas dos que vão concorrer a Prefeito e a vereadores. Eles estão analisando a lista com a documentação e fazendo diligencias no caso de falta de algum documento.

De acordo com a chefe do Cartório, Giovana Galli, além das quatro chapas que concorrem a prefeito existem 129 candidatos que concorrem a vereador neste pleito aqui no Município.

São dois servidores e um estagiário para realizar este trabalho. O Cartório Eleitoral de Alegrete tem até o dia 16 de outubro para concluir essa atividade. Eles já estão fazendo plantão aos fins de semana.

O Juiz Eleitoral em Alegrete é o Dr Thiago Tristão e a promotora eleitorar é a Dra Daniela Fistarol

Informações e contatos podem ser pelo fone: 3422- 1635.