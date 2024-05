Cartório Eleitoral continua trabalho de regularização de títulos em Alegrete

Os serviços da Justiça Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral (TRE 005) retornaram à sua sede no cartório eleitoral em Alegrete desde o último dia 20 de maio. Após um período de atendimento temporário no plenário da Câmara de Vereadores todas as atividades do Cartório

Os eleitores que precisarem de regularização de títulos eleitorais e outros serviços podem se dirigir a sede do Cartório, na R. Luís de Freitas, 206 , no centro da cidade, todos os dias a partir das 12h. A equipe que trabalha no local atende até às 19h.

Este ano, no mês de outubro próximo, teremos as eleiçõe para a escolha do novo prefeito da cidade e os 15 veredores que integrarão a próxima legislatura da Câmara Municipal de Alegrete. E importante quem quiser votar, no próximo pleito, deve estar com a situação de título eleitoral regularizado