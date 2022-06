Cartório Eleitoral de Alegrete precisa de mesários para as eleições 2022

O Cartório da 005ª Zona Eleitoral já se prepara para as Eleições 2022 e uma das etapas mais importantes é a convocação de mesários.



Em contato com a chefe do Cartório em Alegrete Geoavana Galli, já foi consolidado apoio de muitos eleitores, vários de longa data, mas agora é preciso do trabalho voluntário de outros eleitores para trabalharem nos locais de votação.

Segundo levantamento do cartório, estão faltando cerca de 45 mesários. Somente nas secções que funcionam no CIEP faltam 10 mesários, no Freitas Vale há necessidade de no mínimo oito voluntários. No Oswaldo Aranha, um dos maiores locais de votação, são necessários ainda 7 mesários.

Eleitores de outros locais de votação também podem entrar em contato para se cadastrarem como voluntários.



“Eleição é história. Venha fazer parte dessa história. Sua participação é fundamental para a democracia”, destaca Giovana Galli.



Interessados em participar das eleições 2022, devem entrar em contato com o Cartório da 005ª Zona Eleitoral, através dos telefones: 3422 1635, (55) 99978-0084 e (55) 99978-7448.

Local de Votação Mesários Faltando

CIEP 10

Lauro Dornelles 02

Marquês D’Alegrete 05

Freitas Valle 08

Demétrio 04

Eurípedes Brasil Milano 03

Luiza de Freitas Valle 01

EMEI Mario Quintana 06

Oswaldo Aranha 07

Passo Novo – Escola Barros Cassal 01

Unipampa 03