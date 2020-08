Cartório Eleitoral, sem atendimento presencial, necessita contatar com mesários das eleições de 2018

Compartilhe











O atendimento presencial nos Cartórios Eleitorais está suspenso devido à COVID-19.

Mesmo assim, o Cartório Eleitoral da 005a ZE, de Alegrete, solicita aos mesários que trabalharam nas Eleições 2018, que ainda não foram contatados pelo Cartório, que entrem em contato para atualização de seus dados, a fim de que os componentes das seções eleitorais sejam organizados da melhor forma possível para todos.

Essas pessoas devem entrar em contato pelo telefone/whatsapp: (55) 99978 0084 ou 99978 7448, ou

ainda pelo e-mail [email protected]

Confira, também, os serviços on-line disponíveis de 07 de maio a 02 de novembro, período em que o cadastro eleitoral encontra-se fechado por lei para alistamentos, transferências e regularizações.

INFORMAÇÕES

CERTIDÕES

Pela internet, é possível emitir e validar CERTIDÕES de:

1. Quitação eleitoral: documento que comprova que o eleitor está em dia com suas obrigações eleitorais e substitui os comprovantes de votação;

De 07 de maio a 02 de novembro, o eleitor que não conseguir obter Certidão de Quitação Eleitoral pela internet ou que necessite do alistamento eleitoral (primeiro título), poderá solicitar ao seu Cartório Eleitoral uma certidão circunstanciada. O pedido deve ser enviado para o Cartório Eleitoral do seu domicílio por e-mail. Os e-mails para contato encontram-se no final desta página.

2. Crimes eleitorais: documento que comprova a existência ou não de condenação criminal eleitoral transitada em julgado;

3. Filiação partidária: documento que comprova se o eleitor é filiado ou não a partido político;

4. Negativa de alistamento eleitoral: documento que comprova que o requerente não é eleitor; e

5. Composição partidária: atesta a composição dos órgãos partidários, permitindo a visualização do nome e função dos dirigentes.

e-TÍTULO

O aplicativo e-Título é a versão digital do título de eleitor e está disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Ele possibilita ao eleitor a obtenção de informações sobre sua situação cadastral, bem como sobre a zona, local e seção eleitoral em que vota, além de possibilitar a emissão das certidões de Quitação Eleitoral e de Crimes Eleitorais.

PAGAMENTO DE MULTAS

Caso o eleitor tenha faltado a alguma votação, e não esteja com o título cancelado é possível efetuar a emissão da guia de multa aqui para pagamento.O pagamento é reconhecido automaticamente no sistema da Justiça Eleitoral após 48 horas do efetivo recolhimento, sem necessidade de que o eleitor envie o comprovante.