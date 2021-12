O proprietário e sua família aos longo dos anos, atentos às novidades do mercado, ao mundo da moda e às exigências do público, procuram oferecer o melhor além da qualidade um mundo de opções para seus clientes.



Muito lembrada pela diversidade dos produtos que oferece, Casa A Brasileira atrai clientes de todos os cantos da cidade. Muito bem localizada na Rua Gaspar Martins, 84 – Calçadão, é brilhante no quesito “Promoção”, uma forma de conquistar a confiança dos clientes, primando pelo atendimento de qualidade, preços e condições incríveis.

A empresa atua no segmento de confecções feminina, infantil, calçados feminino e infantil, cama, mesa e banho, linha Tramontina e MOR e linha esporte com camisas dos times do coração (Internacional e Grêmio).

Para este Natal, não seria diferente: sugestões para presentes que vão surpreender e encantar a sua família e os amigos.

Acompanhe:

Camisa times: Internacional e Grêmio – R$ 149,99 à vista ou R$ 189,99 no prazo, em até 5x nos principais cartões;

Casa A Brasileira oferece lindas opções de presente para este Natal

Promoção de Motocas – de R$ 119, 99 por apenas R$ 59,99.

Casa A Brasileira, através da equipe, aproveita para desejar a todos um Feliz Natal repleto de bons sentimentos!

Na Gaspar Martins, 84 – Calçadão,

Aline M. Kunz