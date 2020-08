Casa de Carnes Santo Antônio, o novo empreendimento da Zona Leste

Compartilhe









O mais novo empreendimento, está de portas abertas para atender o público da zona leste.

A Casa de Carnes Santo Antônio, inaugurada dia 04 de agosto, é uma renomada empresa que investe na qualidade dos cortes de carne e no bom atendimento.

Com um projeto moderno e muito bem elaborado, o ambiente amplo destaca a praticidade e a disposição dos produtos, possibilitando fácil acesso aos seus clientes.

Localizada na Avenida Ibicuí, 178, logo após a ponte Borges de Medeiros no sentido centro/bairro, a Casa de Carnes Santo Antônio, trouxe um novo ar para a comunidade da zona leste, sendo a mais nova opção para os apaixonados pelo bom churrasco e carnes de excelente procedência, com preço bastante convidativos.

O empresário Sílvio Gediel, ao assumir a empresa, sonhava com uma filial que pudesse atender o público que deslocava-se até a matriz, localizada na Avenida Assis Brasil, 869, no Bairro Cidade Alta. Após um ano à frente do negócio, este sonho, tornou-se realidade.

A Casa de Carnes Santo Antônio, além do carro chefe que é o açougue e a qualidade dos cortes de carnes, possui uma variedade de produtos em gêneros alimentícios, padaria, laticínios, bebidas de todas as marcas, o famoso charque, linguiças de todos os sabores e itens para o churrasco, possuindo também, estacionamento exclusivo para clientes.

A Casa de Carnes de Santo Antônio, aceita os principais cartões e agora, para facilitar a vida dos seus clientes, aceita o Cartão Débito Virtual do auxílio emergencial.

Acompanhe as excelentes promoções semanais nos veículos de comunicação e nas redes sociais.

Casa de Carnes Santo Antônio – A melhor carne da cidade.

Em dois endereços:

Avenida Assis Brasil, 869

Avenida Ibicuí, 178.