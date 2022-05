Casa do Artesão de Alegrete inaugura sala de cursos

Share on Email

No último dia 23, foi dado início de atividades com a inauguração da nova sala de cursos da Casa do Artesão de Alegrete.

Novo local específico para cursos

O novo espaço serviu para dar início ao Projeto Mulheres Artesãs Ano II, atividade contemplada pelo Fundo Social Sicredi.

Artesões prestigiaram o ato

A atividade inaugural contou com o curso em iniciação ao biscuit , ministrado pela artesã Rosa Ribeiro.

Iniciação em biscuit foi no novo espaço

Estiveram presente no ato o vice-presidente do Sicredi Jorge Andrade, o gerente local Iuri Ruschel Pasquali, a coordenadora dos programas sociais Patrícia Bosi Hasan coordenadora regional do FGTS/Sine Andréia da Rosa Danzer de Souza, a coordenadora técnica Eliane da Silveira, Maria da Graça Broll diretoria e sócios artesãos.

Fotos: Artesão Alegrete