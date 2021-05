Casa do Artesão reabre dia 3 em Alegrete

Compartilhe















Depois de dois meses fechada, devido à pandemia, a Casa do Artesão de Alegrete, que faz parte do sistema FGTAS vai reabrir ao público no dia 3 de maio.

Luciana Lucero, diretora do SINE de Alegrete, diz que vão reabrir para que estes profissionais possam continuar a vender suas criações, já que foram alguns dos setores mais prejudicados na pandemia.

A Casa do Artesão tem 52 sócios e para integrar o local os interessados devem, primeiro, procurar o SINE para encaminhar a carteira de artesão.

A reabertura em maio também visa o Dia das Mães, já que a Casa do Artesão tem muitas opções de presentes. As atividades vão reabrir das 9h as 17h sem fechar ao meio dia, informa Giovana Correia tesoureira da Casa do Artesão de Alegrete.

Os artesãos de Alegrete, devidamente registrados e com a carteira que produzem obras em vários tipos de materiais colocam seus produtos para exposição e venda no local.

